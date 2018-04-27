Создать лендинг по приложенному ТЗ

Дизайн сайтовЗавершен15 заявок219 просмотров
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Требуется разработать дизайн для лендинга, сверстать его и выложить в интернет (у меня сайты на бегет, так что выкладываем туда).

В ТЗ я расписал все наиболее важные моменты, но многое не стал указывать, например, какие цвета использовать, шрифты и проч. Если в ТЗ что-то не указано, значит это малозначимо для меня, как для интернет-маркетолога, либо совсем не важно. Также я мог что-то забыть или упустить.

Для реализации нужен не просто дизайнер, но человек, который сможет показать навык реализации проекта ОТ и ДО. Я хочу получить на выходе готовый проект, который останется лишь заполнить текстами.

Прошу изучить ТЗ и скинуть цены, сроки. Также будут интересны комментарии или замечания.

6 лет назад
Em1n
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
17 дней назад
Выбранный исполнитель
nasganenko
26 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад
$50
5 дней
Отлично и быстро выполненный заказ, рекомендую данного исполнителя!
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