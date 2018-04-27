Создать лендинг по приложенному ТЗ

Требуется разработать дизайн для лендинга, сверстать его и выложить в интернет (у меня сайты на бегет, так что выкладываем туда).

В ТЗ я расписал все наиболее важные моменты, но многое не стал указывать, например, какие цвета использовать, шрифты и проч. Если в ТЗ что-то не указано, значит это малозначимо для меня, как для интернет-маркетолога, либо совсем не важно. Также я мог что-то забыть или упустить.

Для реализации нужен не просто дизайнер, но человек, который сможет показать навык реализации проекта ОТ и ДО. Я хочу получить на выходе готовый проект, который останется лишь заполнить текстами.

Прошу изучить ТЗ и скинуть цены, сроки. Также будут интересны комментарии или замечания.