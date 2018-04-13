Дизайн opencart

Здравствуйте!Требуется дизайн сайта производственной мебельной компании занимающейся изготовлением мебели для организаций и предприятий на заказ по индивидуальным проектам. Дизайн должен быть современным, отражать профессионализм компании и солидность.Основные планируемые разделы – Главная – О компании – Каталог (продукция) – Карточка товара – Каталог ...
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Всем привет ! Необходимо редизайнить сайт на Opencart - v - 1.5.6.4. Подобрать шаблон, поддерживающий моб устройства.
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