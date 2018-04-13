Сделать достойный дизайн сайта

Привет! Нам нужен дизайн сайта для агропромышленной компании. [b]Cтраницы сайта:[/b] – Главная – О компании – Текст о компании, преимущества, миссия, ценности – Команда – Регионы поставки – Каталог (продукция) – Карточка товара (Описание, характеристики, заявка) – Производителям (Информация для производителей) – Новости – ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!Требуется дизайн сайта производственной мебельной компании занимающейся изготовлением мебели для организаций и предприятий на
заказ по индивидуальным проектам. Дизайн должен быть современным, отражать
профессионализм компании и солидность.Основные планируемые разделы
– Главная
– О компании
– Каталог (продукция)
– Карточка товара
– Каталог (материалы)
– Карточка материала
– Услуги
– Дизайн проект
– Сервисное обслуживание
– Доставка
– Акции
– Производство
– Выполненные проекты
– Партнерство
– Отзывы
– Клиенты
– Новости
– Страница 404
– Контакты
Каждая страница предварительно должна согласовываться по прототипу.
Десктоп и адаптив.
В предложениях просьба предоставлять бюджеты и сроки выполнения работ по каждой странице/группе страниц отдельно.
Также ждем примеры ваших работ, желательно, по схожей или смежной тематике.
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов50 заявокЗакрыт6 лет назад
Доброго времени! Необходимо сделать ряд подобных иллюстраций [url=http://joxi.ru/VrwzxQNUKxN41A]http://joxi.ru/VrwzxQNUKxN41A[/url] В предложении укажите цену и срок отрисовки одной маленькой иллюстрации. Кроме этого, необходимо сделать одну большую иллюстрацию [url=http://joxi.ru/J2bBz5YH4ZdqX2]http://joxi.ru/J2bBz5YH4ZdqX2[/url] В своем предложении, так же, укажите срок и цену за эту работу отдельно от маленьких.Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт6 лет назад
нужно сделать обложку для видео в youtube. Пример того, что нужно: [url=https://www.youtube.com/watch?v=5pOHuehMQR0&feature=share]https://www.youtube.com/watch?v=5pOHuehMQR0&feature=share[/url] По стилю так же, взять фото автора, а дальше - мокапы и футажиДизайн сайтов14 заявокЗакрыт6 лет назад
- $40
Здравствуйте. Нужно создать 3 страницы (не сложных) в современном дизайне. Можно использовать шаблоны, прошлые решения. Обязательно должно быть на хорошем уровне. Есть подробное ТЗ и примеры. Подробности исполнителю. Работаю без предоплат и до полного утверждения заказчиком.Закрыт6 лет назад
Ищу веб-дизайнера для дизайна развивающейся веб-студии. Желательно приложить свое портфолио и расценку услуг. С кандидатами пообщаемся лично.Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт6 лет назад
Сделать дизайн сайта пакет.рф более современным в той же цветовой гаммеЗавершен6 лет назад
- $30
Приветствую Вас! Необходимо создать продающую страницу для электронной книги по продажам. Задание включает в себя полный объем работы, который связан с продающей страницей (написание продающего текста, графика и т.д.) Все исходные данные предоставляются, кроме картинок. Заинтересовавшихся кандидатов ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Есть исходник в .psd, надо нарисовать в стиле сайта иконки, форму, исправить меню в шапке. Сайт пришлю в личку. Указывайте, пожалуйста, стоимость часа работы.Завершен6 лет назад
Что нужно: посоветовать где купить домен и хостинг, я оплачиваю, дальше Вы создаете на нем сайт. Тематика сайта - международный консалтинг. Тексты я дам. Основной язык сайта - английский. Предлагайте цены готового варианта и задавайте вопросы, которые ...Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Есть прототип – надо превратить в полноценную систему. Мини ТЗ и скрины прикладываю по ссылке https://drive.google.com/file/d/1cT8VtEZSB_-XiEqCrs8aRz3N8hXjgZvU/view?usp=sharing Требований по дизайну особых нет. Сам не успеваю сделать, вынужден выкладывать на фриланс. Форма оплата следующая – выполнение формы регистрации и первого ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт6 лет назад