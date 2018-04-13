Сделать достойный дизайн сайта

Дизайн сайтовЗакрыт59 заявок467 просмотров
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Здравствуйте!Требуется дизайн сайта производственной мебельной компании занимающейся изготовлением мебели для организаций и предприятий на

заказ по индивидуальным проектам. Дизайн должен быть современным, отражать

профессионализм компании и солидность.Основные планируемые разделы

– Главная

– О компании

– Каталог (продукция)

– Карточка товара

– Каталог (материалы)

– Карточка материала

– Услуги

– Дизайн проект

– Сервисное обслуживание

– Доставка

– Акции

– Производство

– Выполненные проекты

– Партнерство

– Отзывы

– Клиенты

– Новости

– Страница 404

– Контакты

Каждая страница предварительно должна согласовываться по прототипу.

Десктоп и адаптив.

В предложениях просьба предоставлять бюджеты и сроки выполнения работ по каждой странице/группе страниц отдельно.

Также ждем примеры ваших работ, желательно, по схожей или смежной тематике.

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avru
42 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
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