Необходим сайт-визитка на пару-тройку страниц

[b]Продлеваем конкурс еще на 2 недели, призовой фонд увеличился до 200$ [/b] Сайт: https://legendparts.ru/ http://joxi.ru/YmEkLjdFZpnGEA ширина контентной части сайта 1200px Требуется изменить дизайн, сделать его более строгим и серьёзным. На данный момент слишком много ярких цветов по тексту которые не ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Что нужно: посоветовать где купить домен и хостинг, я оплачиваю, дальше Вы создаете на нем сайт.
Тематика сайта - международный консалтинг. Тексты я дам. Основной язык сайта - английский.
Предлагайте цены готового варианта и задавайте вопросы, которые Вас интересуют по данному проекту.
- Похожие заказы
- $200Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый день. Есть прототип – надо превратить в полноценную систему. Мини ТЗ и скрины прикладываю по ссылке https://drive.google.com/file/d/1cT8VtEZSB_-XiEqCrs8aRz3N8hXjgZvU/view?usp=sharing Требований по дизайну особых нет. Сам не успеваю сделать, вынужден выкладывать на фриланс. Форма оплата следующая – выполнение формы регистрации и первого ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Доброго времени суток ищем дизайнера, нужно нарисовать окошко для нашей ЦРМ под стиль самой ЦРМ все подробности по контактам. оплата достойнаяДизайн сайтов22 заявкиЗакрыт6 лет назад
Привет! Необходимо создать структуру прототип дизайна лендинга. Нужно проанализировать конкурентов, продумать структру с нуля и написать продающий текст! Тяп ляп не надо! Есть действующий сайт, не знаю на сколько он будет полезен. https://elektrikvistre.ru/ (клиент им очень ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры! Нужен красивый сайт для работы. Жду предложения по цене и приблизительным срокам. Предпочтительно с портфолио. СпасибоДизайн сайтов49 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется создать дизайн дополнительных главных страниц (вид главного меню) интернет-магазина детских товаров и товаров для мам. Сайт расположен http://bambinimams.ru/Завершен6 лет назад
- $85
[url=https://www.imi.click/splash]https://www.imi.click/splash[/url] Передизаинить этот сайт Главная и внутренняя страницаДизайн сайтов11 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Нужен редизайн экскурсионного сайта. Проблема в том что я сам не до конца знаю чего хочу, полагаюсь на ваш опыт. Я составил некое подобие тз как список пожеланий, скину его лс.Дизайн сайтов44 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $65
Здравствуйте,нужно разработать аналогичный кабинет ,точно с такими же разделами http://demo.mobiletool.ru/ + Карта. Работать нужно до полного утверждения заказчиком. Первый макет предоставить уже сегодня к вечеру. Минимум графики максимум юзабилити !Завершен6 лет назад
Дизайн мобильной версии сайта. Тематика: Выкуп автомобилей; Выкуп битых автомобилей; Выкуп автомобилей в залоге; Выкуп кредитных автомобилей; Выкуп дорогих автомобилей Нацелить на звонок, или обратную связь. Обычный дизайн "без наворотов" Фишки, вроде всплывающие картинки при прокручивании сайта приветствуются. Подробная ...Завершен6 лет назад