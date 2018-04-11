Необходим сайт-визитка на пару-тройку страниц

Что нужно: посоветовать где купить домен и хостинг, я оплачиваю, дальше Вы создаете на нем сайт.

Тематика сайта - международный консалтинг. Тексты я дам. Основной язык сайта - английский.

Предлагайте цены готового варианта и задавайте вопросы, которые Вас интересуют по данному проекту.