Сделать сайт для фотографа

Дизайн сайтовЗакрыт49 заявок297 просмотров
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Добрый день, уважаемые фрилансеры!

Нужен красивый сайт для работы.

Жду предложения по цене и приблизительным срокам.

Предпочтительно с портфолио.

Спасибо

6 лет назад
Julia_Innovation
Юлия 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
2 месяца назад