Нужен редизайн сайта

Дизайн сайтовЗакрыт44 заявки326 просмотров
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Здравствуйте. Нужен редизайн экскурсионного сайта.

Проблема в том что я сам не до конца знаю чего хочу, полагаюсь на ваш опыт.

Я составил некое подобие тз как список пожеланий, скину его лс.

Дизайн сайтаРедизайн сайта
6 лет назад
Kuznec0v
43 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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