ТЗ по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1NuSt_QgvlVHMBBCH8WoRBGc-Fy8SoTYrPMLymY-ZmXU/edit?usp=sharing
Приветствую вас в моем профиле!
Меня зовут Александр, я занимаюсь веб-разработкой 4 года. Около 3х лет я работал в студии и выполнял проекто как один так и в команде. Сейчас решил уйти в свободное плаванье и начать фрилансить:)
Своим главным плюсом я считаю серьезное отношение к работе. Я никогда не пропаду и даже если не буду успевать к назначенному сроку (наврятли), то я предупрежу вас и сделаю скидку. Обращайтесь ко мне, я выполню ваш проект быстро и качественно.
В основном я занимаюсь созданием сайтов под ключ. Но также могу взять сайт на продвижение, сделать оптимизацию и поработать с CMS.
Я обладаю следующими знаниями:
html,css,js(NodeJs,AngularJs)PHP(cakePHP)
Работаю с такими cms как Wordpress, Drupal, WebAsyst.
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Всем привет! Нужна верстка простого psd, адаптация на ваше усмотрение. https://drive.google.com/file/d/1IA6kjKvDwXst0avQnoDtEzG7tYcm3ky8/viewЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Письмо очень простое, состоит лишь из фотографии, лого и пару строчек текста. Сделать нужно сегодня. Нужно сделать html письмо, шаблон для примера, фото и тз я скину. Главное требования, ...Закрыт7 лет назад
Здравствуйте. Нужен редизайн экскурсионного сайта. Проблема в том что я сам не до конца знаю чего хочу, полагаюсь на ваш опыт. Я составил некое подобие тз как список пожеланий, скину его лс.Дизайн сайтов44 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно создать одностраничник для франшизы по косметическому экспресс отбеливанию зубов Запрос: я не специалист по сайтам и я не знаю, что на сайте должно быть и чего там быть не должно, так ...Сайты «под ключ»28 заявокЗакрыт7 лет назад
Всем привет Нужно вордпресс шаблон настроить, установить на хост и адаптировать под определенные нужды. Все подробности кандидатам. Предлагайте ваши примерные цены и сроки.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад