Сайт под ключ, Дизайн сайтов, Работа с CMS

Приветствую вас в моем профиле!

Меня зовут Александр, я занимаюсь веб-разработкой 4 года. Около 3х лет я работал в студии и выполнял проекто как один так и в команде. Сейчас решил уйти в свободное плаванье и начать фрилансить:)

Своим главным плюсом я считаю серьезное отношение к работе. Я никогда не пропаду и даже если не буду успевать к назначенному сроку (наврятли), то я предупрежу вас и сделаю скидку. Обращайтесь ко мне, я выполню ваш проект быстро и качественно.

В основном я занимаюсь созданием сайтов под ключ. Но также могу взять сайт на продвижение, сделать оптимизацию и поработать с CMS.

Я обладаю следующими знаниями:

html,css,js(NodeJs,AngularJs)PHP(cakePHP)

Работаю с такими cms как Wordpress, Drupal, WebAsyst.