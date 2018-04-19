Kuznec0v

Александр Kuznec0v

 
45 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Сайт под ключ, Дизайн сайтов, Работа с CMS

Приветствую вас в моем профиле!

Меня зовут Александр, я занимаюсь веб-разработкой 4 года. Около 3х лет я работал в студии и выполнял проекто как один так и в команде. Сейчас решил уйти в свободное плаванье и начать фрилансить:)

Своим главным плюсом я считаю серьезное отношение к работе. Я никогда не пропаду и даже если не буду успевать к назначенному сроку (наврятли), то я предупрежу вас и сделаю скидку. Обращайтесь ко мне, я выполню ваш проект быстро и качественно.

В основном я занимаюсь созданием сайтов под ключ. Но также могу взять сайт на продвижение, сделать оптимизацию и поработать с CMS.

Я обладаю следующими знаниями:

html,css,js(NodeJs,AngularJs)PHP(cakePHP)

Работаю с такими cms как Wordpress, Drupal, WebAsyst.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
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  • Создать простое HTMl письмо

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Письмо очень простое, состоит лишь из фотографии, лого и пару строчек текста. Сделать нужно сегодня. Нужно сделать html письмо, шаблон для примера, фото и тз я скину. Главное требования, ...

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    Дизайн сайтов44 заявки
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    7 лет назад

  • Лендинг для франшизы

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    Закрыт
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

artpronin
Артур 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Доработка страницы
Java
ТЗ четкое, прием работы оперативный, оплата своевременная. Рекомендую к сотрудничеству.
Отличный исполнитель! Выполнил работу быстро и качественно. Рекомендую!
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