Правки wordpress

Добрый день уважаемые профессионалы! Нужно выявить причину и исправить ошибки после установки нужного модуля. страница товара теперь такая [b]Notice[/b]: Undefined index:reviews in [b]/home/site/www/catalog/controller/product/product.php[/b] on line [b]275Notice[/b]: Undefined index:manufacturer in [b]/home/site/www/catalog/controller/product/product.php[/b]on line [b]278Notice[/b]: Undefined index:reward in [b]/home/site/www/catalog/controller/product/product.php[/b] on line [b]281Notice[/b]: Undefined index:special in [b]/home/site/www/catalog/controller/product/product.php[/b] on line [b]325Notice[/b]: Undefined index:name in [b]/home/site/www/catalog/controller/product/product.php[/b] on ...