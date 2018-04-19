Правки wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки192 просмотра
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Приветствую

Нужно внести правки на сайт вп

Сайт https://goo.gl/EJstma

Список задач:

1. Фиксация в отзывах /otzyvy/ высоты блоков - чтобы все ровными рядами было.

2. Вывод на странице конкретного отзыва в конце страницы блока "Другие отзывы" по аналогии с Лицензиями https://s.mail.ru/Kbk2/QTfR4Y8aB

3. на странице статьи /stati/- настройка фильтров по меткам статей (фильтр сейчас не работает), вывод меток только со статьями (меток где нет статей не выводить), также надо выровнять блоки по высоте

4. Настройка для post type клиентов и партнеров возможности задания ссылки на сторонний сайт, если ссылка задана, то - заголовок партнера или клиента должен быть ссылкой на этот внешний сайт. 

5. На главной странице внизу в выводе клиентов нужно вместо внутренних ссылок давать внешние ссылки, заданные у клиентов, также внешние ссылки должны быть у партнеров на странице /about-us/

6. На странице статьи, например, /2018/04/19/montazh-teplovyh-punktov/ в правом сайдбаре выводить список до 6 статей с той же меткой, что у текущей статьи. оформление аналогично странице конкретной услуги. Внизу вывести ссылку "Перейти к статьям" - на общую страницу статей.

7. Со всех страниц сайта убрать шаринги в соцсети https://s.mail.ru/J7UM/mzegzosph при этом ссылки на сами соцсети в шапке и подвале должны остаться

8. На страницах лицензий, отзывов, наших проектов, услуг нужно поставить правильные ссылки в хлебных крошках https://s.mail.ru/Azms/ZSu71rpfB - ссылку на раздел выше

WordPress
6 лет назад
Kuznec0v
43 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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