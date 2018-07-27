Дизайн для интернет-магазина посуды

Сайт, который мне нравится: [url=http://domlook.com/]domlook.com[/url]. Я понимаю, что делать такой сайт с нуля очень дорого. Можно ли найти шаблон на такой сайт(либо похожий)? Нужен симпатичный сайт с информацией об объектах недвижимости+интуитивно понятный. Вход и регистрация мне ...
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Текущий дизайн устарел, а стало быть нужен редизайн. Ширина макета 1280. Рисуем только десктоп. Верстка и натяжка не требуется, только красивый и легкий дизайн.
Какие странички нужно отрисовать:
- Главная
- Категория с фильтрами (табличка + сетка)
- Страничка товара/Карточка товара
- Страничка "Спасибо за покупку"
- Корзина оформление заказа
- 404
- Контакты
- Новости все
- Новость отдельная
- Модальные окна (1 клик, заказ звонка, быстрый просмотр, всплывающая корзина)
- Отзывы
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