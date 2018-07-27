Дизайн для интернет-магазина посуды

Текущий дизайн устарел, а стало быть нужен редизайн. Ширина макета 1280. Рисуем только десктоп. Верстка и натяжка не требуется, только красивый и легкий дизайн.

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