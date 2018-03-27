Елена Лёвкина Helena_LyovkinaHelena_Lyovkina
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Приветствую, уважаемые заказчики!
Мой обзор
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★ Я веб-дизайнер с опытом работы более 7 лет, со страстью создающий вдохновляющие, жизнерадостные и влиятельные проекты. Как заказчик, вы можете быть уверены, что получаете топ-дизайн от веб-дизайнера, который хорошо общается и работает с вами для достижения ваших целей. Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Если взялась - будьте уверены - сделаю в срок!
★ Я много работаю над тем, чтобы сделать чистые и лаконичные сайты, которые визуально интересны, но все же практичны для пользователя, слежу за последними тенденциями.
★ Дизайн должен быть отзывчивым, интерактивным и простым в использовании. Но самое главное, дизайн должен продаваться.
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✔ Моя цель - понять мышление пользователя, предсказать, чего он ожидает, а затем сделать дизайн максимально удобным, продумывая как сайт будет отображаться на разных устройствах.
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МОИ НАВЫКИ
• Дизайн UI / UX
• Безупречное чувство стиля
• Опыт создания адаптивного дизайна
• Верстка сайтов
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ДИЗАЙН САЙТОВ
• Интернет-магазины
• Landing page
• Сайт-каталог
• Информационные сайты
• Сайты портфолио
• Баннеры
• Flat design
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ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН
• Разработка логотипа
• Дизайн визитки
• Хорошие навыки рисования
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МОИ ЛЮБИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
• Figma
• Adobe Photoshop
• Adobe Illustrator
• Corel Draw
• After Effects
» Мои сильные стороны находятся в дизайне, но не ограничены там. Я также владею: ★ HTML★ PUG ★ CSS ★ SASS с рабочими знаниями ★ JavaScript
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⇒ Если вы хотите, чтобы ваш сайт мог конкурировать на сегодняшнем рынке - я здесь, чтобы помочь вам.
⇒ Если у вас имеются какие-либо вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне.
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СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ ВЫ МОЖЕТЕ:
Почта: [email protected]
Тел: +7 980 535-45-31
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РЕЖИМ РАБОТЫ:
Я на связи ежедневно с 09:00 до 19:00 часов.
Рабочие дни: понедельник - пятница.
Спасибо, что прочитали мой обзор☺
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