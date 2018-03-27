Helena_Lyovkina

Елена Лёвкина Helena_Lyovkina

 
32 годаРоссия/Липецк
6 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
&#9733; Помогу разработать красивый дизайн, который сделает ваш бизнес конкурентным &#9733; Дизайн + Верстка &#9733; Создание сайтов любой сложности

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

﻿Приветствую, уважаемые заказчики!

Мой обзор

- - - - - - - - -

★ Я веб-дизайнер с опытом работы более 7 лет, со страстью создающий вдохновляющие, жизнерадостные и влиятельные проекты. Как заказчик, вы можете быть уверены, что получаете топ-дизайн от веб-дизайнера, который хорошо общается и работает с вами для достижения ваших целей. Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Если взялась - будьте уверены - сделаю в срок!

★ Я много работаю над тем, чтобы сделать чистые и лаконичные сайты, которые визуально интересны, но все же практичны для пользователя, слежу за последними тенденциями.

★ Дизайн должен быть отзывчивым, интерактивным и простым в использовании. Но самое главное, дизайн должен продаваться.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

✔ Моя цель - понять мышление пользователя, предсказать, чего он ожидает, а затем сделать дизайн максимально удобным, продумывая как сайт будет отображаться на разных устройствах.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

МОИ НАВЫКИ

•  Дизайн UI / UX

•  Безупречное чувство стиля

•  Опыт создания адаптивного дизайна

•  Верстка сайтов

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ДИЗАЙН САЙТОВ

•  Интернет-магазины

•  Landing page

•  Сайт-каталог

•  Информационные сайты

•  Сайты портфолио

•  Баннеры

•  Flat design

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН

•  Разработка логотипа

•  Дизайн визитки

•  Хорошие навыки рисования

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

МОИ ЛЮБИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

•  Figma

•  Adobe Photoshop

•  Adobe Illustrator

•  Corel Draw

•  After Effects

»  Мои сильные стороны находятся в дизайне, но не ограничены там. Я также владею: ★ HTML★ PUG ★ CSS ★ SASS с рабочими знаниями ★ JavaScript

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

⇒   Если вы хотите, чтобы ваш сайт мог конкурировать на сегодняшнем рынке - я здесь, чтобы помочь вам.

⇒   Если у вас имеются какие-либо вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ ВЫ МОЖЕТЕ:

Почта: [email protected]

Тел: +7 980 535-45-31

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

РЕЖИМ РАБОТЫ:

Я на связи ежедневно с 09:00 до 19:00 часов.

Рабочие дни: понедельник - пятница.

Спасибо, что прочитали мой обзор

JavascriptВерстка сайтаДизайн сайтаHTMLCSSFigmaIllustratorSASSPhotoshopAfter EffectsДизайн визитки
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$220
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
advisor
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$220
10 баллов
5 лет назад
Оптовый интернет магазин десткой одежды
Очень качественная работа. Доволен сотрудничеством на все 1000%!!!
Лучший заказчик! Всегда рада сотрудничеству))
Ответный отзыв
advisor
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$220
10 баллов
5 лет назад
Дизайн для интернет-магазина посуды
Елена большой молодец - очень нравятся ее работы и местами нестандартные решения, которые только делают проекты лучше. Однозначно рекомендую!
Лучший заказчик! Всегда рада сотрудничеству))
Ответный отзыв
guest_15215701652468
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$80
10 баллов
6 лет назад
Лендинг
Елена отлично справилась со своей работой!Разработала индивидуальный дизайн!Работа была выполнена в оговоренный срок. Отвечала на все тупые вопросы. На связи круглосуточно. Помогла даже больше, чем оговаривали изначально.Очень рекомендую. Ответственная и с умной головой!
Только положительные эмоции от работы и проекта. Надеюсь, что моя работа принесет новых покупателей и прибыль)
Ответный отзыв
advisor
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$190
10 баллов
6 лет назад
Редизайн
Лена - все отлично! Все правки учтены, с цветовой гаммой и шрифтами сразу попали в точку. Заказчик доволен. Боюсь Вас даже рекомендовать всем, потому что закидают заказами и мне тогда не будет времени делать проекты )))
Отличный заказчик! Дружелюбный и приятный в общении) Подготавливает подробную информацию по проекту, отвечает на все вопросы. Всегда на связи, быстро оплачивает работу. Приятно было сотрудничать, буду рада продолжению))
Ответный отзыв
Mezentsev66
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$80
9 баллов
6 лет назад
Нарисовать главную страницу в виде Landing Page
Елена очень отзывчивый специалист. Мне понравилось то, что она всегда была на связи и всегда готова была пойти на встречу клиенту. Работу получили в указанные сроки и это большой плюс.
Хороший заказчик. Оплата вовремя, всегда на связи. Рекомендую!
Ответный отзыв