★ Помогу разработать красивый дизайн, который сделает ваш бизнес конкурентным ★ Дизайн + Верстка ★ Создание сайтов любой сложности

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

﻿Приветствую, уважаемые заказчики!

Мой обзор

- - - - - - - - -

★ Я веб-дизайнер с опытом работы более 7 лет, со страстью создающий вдохновляющие, жизнерадостные и влиятельные проекты. Как заказчик, вы можете быть уверены, что получаете топ-дизайн от веб-дизайнера, который хорошо общается и работает с вами для достижения ваших целей. Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Если взялась - будьте уверены - сделаю в срок!

★ Я много работаю над тем, чтобы сделать чистые и лаконичные сайты, которые визуально интересны, но все же практичны для пользователя, слежу за последними тенденциями.

★ Дизайн должен быть отзывчивым, интерактивным и простым в использовании. Но самое главное, дизайн должен продаваться.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

✔ Моя цель - понять мышление пользователя, предсказать, чего он ожидает, а затем сделать дизайн максимально удобным, продумывая как сайт будет отображаться на разных устройствах.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

МОИ НАВЫКИ

• Дизайн UI / UX

• Безупречное чувство стиля

• Опыт создания адаптивного дизайна

• Верстка сайтов

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ДИЗАЙН САЙТОВ

• Интернет-магазины

• Landing page

• Сайт-каталог

• Информационные сайты

• Сайты портфолио

• Баннеры

• Flat design

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН

• Разработка логотипа

• Дизайн визитки

• Хорошие навыки рисования

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

МОИ ЛЮБИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

• Figma

• Adobe Photoshop

• Adobe Illustrator

• Corel Draw

• After Effects

» Мои сильные стороны находятся в дизайне, но не ограничены там. Я также владею: ★ HTML★ PUG ★ CSS ★ SASS с рабочими знаниями ★ JavaScript

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

⇒ Если вы хотите, чтобы ваш сайт мог конкурировать на сегодняшнем рынке - я здесь, чтобы помочь вам.

⇒ Если у вас имеются какие-либо вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ ВЫ МОЖЕТЕ:

Почта: [email protected]

Тел: +7 980 535-45-31

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

РЕЖИМ РАБОТЫ:

Я на связи ежедневно с 09:00 до 19:00 часов.

Рабочие дни: понедельник - пятница.

Спасибо, что прочитали мой обзор☺