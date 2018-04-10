Обновить старый сайт и оптимизировать по СЕО

Пакетное задание для дизайнера для сайта VGTimes.Ru 1. баннер 600х200 2. ютуб шапка 2048х1152 3. несколько картинок для оформления твич-канала 4. 2 концепта для спецстраницы
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Общая задача. Обновить старый сайт (CMS), сделать мобильную версию, подключить формы захвата, улучшитьповеденческие характеристики, при этом оптимизировать его по СЕО, доработав
старые страницы и добавив новые
Задача 1. Обновить старый сайт,чтобы он был более адаптирован к СЕО продвижению:
- Перенести сайт на обновленную систему управления (например, свежую джумлу, сейчас
джумла 1.5). При этом сохранив все мета теги.
- Сделать мобильную версию сайта (так как уже есть трафик и много отказов с
- Подключить формы захвата (сделать на сайте блоке с формами, как делают на лендингах,
- Сделать разделы - примеры работ и врачи
мобильных устройств)
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консультацию)
запросы
- Провести СЕО оптимизацию старых страниц, чтобы улучшить позицию по общим запросам
(прописать description, title, сделать текстовое наполнение по СЕО правилам)
- Сделать 20 страниц и подготовить их к СЕО продвижению по географическим запросам (подробно во вложении)
- заголовок
- текстовое наполнение с фотографией района
- блок с ценами
- блок с работами
- форма захвата
- блок врачи
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