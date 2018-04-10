Нарисовать лендинг

Сайт, который мне нравится: [url=http://domlook.com/]domlook.com[/url]. Я понимаю, что делать такой сайт с нуля очень дорого. Можно ли найти шаблон на такой сайт(либо похожий)? Нужен симпатичный сайт с информацией об объектах недвижимости+интуитивно понятный. Вход и регистрация мне ...