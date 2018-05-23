Нарисовать иконки, форму, шапку для лендинга

Привет! Необходимо создать структуру прототип дизайна лендинга. Нужно проанализировать конкурентов, продумать структру с нуля и написать продающий текст! Тяп ляп не надо! Есть действующий сайт, не знаю на сколько он будет полезен. https://elektrikvistre.ru/ (клиент им очень ...