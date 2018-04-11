Создание лендинга

$30
Дизайн сайтовЗакрыт12 заявок178 просмотров
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Приветствую Вас!

Необходимо создать продающую страницу для электронной книги по продажам. Задание включает в себя полный объем работы, который связан с продающей страницей (написание продающего текста, графика и т.д.) Все исходные данные предоставляются, кроме картинок.

Заинтересовавшихся кандидатов просьба отправлять примеры подобных работ.

С уважением

Роман

6 лет назад
romansok
43 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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