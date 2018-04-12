Дизайн лендинга адаптивный

Нужен только свободный дизайнер (кто сейчас занят другим проектом - не пишите).

Задача:

переделываем лендинг mike-ferry.ru

Посмотрите кто этот человек и как у него оформлены видео/сайт.

нам требуется лаконичный дизайн и со вкусом!

на сайте должна быть открытая форма заявки. Текст-описание человека возьми с его сайта mikeferry.com

Бюджет: 2.000 руб.

Срок: 14.00 мск 13 апреля

к заявке напишите ссылки на аналогичные свои работы.