Улучшить дизайн ("Тюнинг") уже готового сайта.

Здравствуйте!Требуется дизайн сайта производственной мебельной компании занимающейся изготовлением мебели для организаций и предприятий на заказ по индивидуальным проектам. Дизайн должен быть современным, отражать профессионализм компании и солидность.Основные планируемые разделы – Главная – О компании – Каталог (продукция) – Карточка товара – Каталог ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Оставляйте заявки, пока проект висит. Есть готовый сайт покерного клуба. В целом он выглядит хорошо, но хочется добавить какие-нибудь "дизайнерские плюшки" чтобы придать сайту полную уникальность (designers touch). Другими словами "прокачать" сайт :) Сайт делали верстальщики, а не дизайнеры.
Дополнительно: Нету однозначной уверенности в цветовой гамме сайта и градиенте лого. Сайт в темных тонах с золотыми интерактивными элементами (типо по-дороХому \m/ ). Возможно вы придумаете более достойное цветовое оформление (цветовое сочетание) :)
Какие-то свои идеи пишите в комментариях. Если у вас круто получиться, можно будет поработать для дизайна других готовых сайтов.
Метод работы: Вы предлагаете какието свои варианты для десктопной и/или мобильной версии сайта, показываете, что куда добавить, а мы сами добавим. Возможно просто консультируете по цветам. Важное условие: нам должно понравиться и выглядеть это круто :P
Оплата: ЯД, Qiwi, Payeer, Bitcoin.
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов59 заявокЗакрыт6 лет назад
Привет! Нам нужен дизайн сайта для агропромышленной компании. [b]Cтраницы сайта:[/b] – Главная – О компании – Текст о компании, преимущества, миссия, ценности – Команда – Регионы поставки – Каталог (продукция) – Карточка товара (Описание, характеристики, заявка) – Производителям (Информация для производителей) – Новости – ...Дизайн сайтов50 заявокЗакрыт6 лет назад
Доброго времени! Необходимо сделать ряд подобных иллюстраций [url=http://joxi.ru/VrwzxQNUKxN41A]http://joxi.ru/VrwzxQNUKxN41A[/url] В предложении укажите цену и срок отрисовки одной маленькой иллюстрации. Кроме этого, необходимо сделать одну большую иллюстрацию [url=http://joxi.ru/J2bBz5YH4ZdqX2]http://joxi.ru/J2bBz5YH4ZdqX2[/url] В своем предложении, так же, укажите срок и цену за эту работу отдельно от маленьких.Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт6 лет назад
нужно сделать обложку для видео в youtube. Пример того, что нужно: [url=https://www.youtube.com/watch?v=5pOHuehMQR0&feature=share]https://www.youtube.com/watch?v=5pOHuehMQR0&feature=share[/url] По стилю так же, взять фото автора, а дальше - мокапы и футажиДизайн сайтов14 заявокЗакрыт6 лет назад
- $40
Здравствуйте. Нужно создать 3 страницы (не сложных) в современном дизайне. Можно использовать шаблоны, прошлые решения. Обязательно должно быть на хорошем уровне. Есть подробное ТЗ и примеры. Подробности исполнителю. Работаю без предоплат и до полного утверждения заказчиком.Закрыт6 лет назад
Ищу веб-дизайнера для дизайна развивающейся веб-студии. Желательно приложить свое портфолио и расценку услуг. С кандидатами пообщаемся лично.Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт6 лет назад
Сделать дизайн сайта пакет.рф более современным в той же цветовой гаммеЗавершен6 лет назад
- $30
Приветствую Вас! Необходимо создать продающую страницу для электронной книги по продажам. Задание включает в себя полный объем работы, который связан с продающей страницей (написание продающего текста, графика и т.д.) Все исходные данные предоставляются, кроме картинок. Заинтересовавшихся кандидатов ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Есть исходник в .psd, надо нарисовать в стиле сайта иконки, форму, исправить меню в шапке. Сайт пришлю в личку. Указывайте, пожалуйста, стоимость часа работы.Завершен6 лет назад
Что нужно: посоветовать где купить домен и хостинг, я оплачиваю, дальше Вы создаете на нем сайт. Тематика сайта - международный консалтинг. Тексты я дам. Основной язык сайта - английский. Предлагайте цены готового варианта и задавайте вопросы, которые ...Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт6 лет назад