Улучшить дизайн ("Тюнинг") уже готового сайта.

Оставляйте заявки, пока проект висит. Есть готовый сайт покерного клуба. В целом он выглядит хорошо, но хочется добавить какие-нибудь "дизайнерские плюшки" чтобы придать сайту полную уникальность (designers touch). Другими словами "прокачать" сайт :) Сайт делали верстальщики, а не дизайнеры.

Дополнительно: Нету однозначной уверенности в цветовой гамме сайта и градиенте лого. Сайт в темных тонах с золотыми интерактивными элементами (типо по-дороХому \m/ ). Возможно вы придумаете более достойное цветовое оформление (цветовое сочетание) :)

Какие-то свои идеи пишите в комментариях. Если у вас круто получиться, можно будет поработать для дизайна других готовых сайтов.

Метод работы: Вы предлагаете какието свои варианты для десктопной и/или мобильной версии сайта, показываете, что куда добавить, а мы сами добавим. Возможно просто консультируете по цветам. Важное условие: нам должно понравиться и выглядеть это круто :P

Оплата: ЯД, Qiwi, Payeer, Bitcoin.