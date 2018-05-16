К каждому заказчику индивидуальный подход!
Молодой и опытный дизайнер. Хороший дизайн сайтов, баннеров, фирменной продукции, вам обеспечен. Не пропадаю, выполняю максимально быстро, т.к. это моё основное занятие.
Условия работы:
- Техническое задание или бриф
- Согласование задания в письменной форме или по телефону(Skype)
- Выполнение работы
- Оплата
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
7 лет назад
Есть такие исполнители, которые во что бы то ни стало доведут работу до конца. Юрий как раз один из таких. А если вам нужен крутой анимированный логотип, то обязательно выбирайте этого исполнителя. Рекомендую! Посмотрите сами: http://yapx.ru/v/BXaCE
Ответный отзыв
Отличный заказчик, хороший и честный человек - всё это о Дмитрие. Грамотный, вежливый в общении, чётко и кратко объясняет задачи, моментально оплачивает выполненную работу.