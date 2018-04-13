Переделать 1 экран landing page

Дизайн сайтовЗавершен14 заявок203 просмотра
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Есть лэндиг, ссылку предоставлю отозвавшимся.

Нужно переделать дизайн одного экрана, на выходе требуется psd. 

Пожалуйста, указывайте цену с учетом мобильной версии.

6 лет назад
berzin
27 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
Vestagge
Богдан 
27 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$20
3 дня
Красиво, профессионально. Очень доволен полученным результатом. Буду обращаться еще.
Замечательный заказчик. С удовольствием продолжу сотрудничество.
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