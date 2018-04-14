Нужно разработать дизайн интернет магазина по продаже рулонных штор и аксессуаров

Аудитория проекта: мужчины и женщины от 18 до 50 лет с средним и высоким заработком

Структура главной страницы:

Хедер:

- Логотип, название сайта, слоган

- Адрес магазина

- Номера телефонов

- Поиск по сайту

- иконки соц сетей

Пункты главного меню:

Главная (про нас),

каталог товаров (магазин),

условия и гарантия,

новости,

контакты,

корзина с выбранными товарами и общей стоимостью

Слайдер. Должен содержать 5 тематических фото с названиями:

- Шторы день и ночь

- Римские шторы

- Шторы плисе

- Жалюзи

Тематическая зона. Должна состоять из 4 кнопок:

- вызов замерщика

- акции

- новинки

- обратная связь

Основной материал. Должен состоять из 3-4 категорий, в которых отображаются популярные товары

Карточка товаров, популярных товаров, товаров по акции:

- фото

- название

- старая перечеркнтутая цена

- новая цена

Блок преимуществ магазина. должен иметь отзывы покупателей в виде последних отзывов

клиентов, кнопка смотреть все отзывы

Блок последних статей сайта: название, дата

Футер сайта.

Дублирование кнопок главного меню, ссылки на разделы, телефоны, соцсетей,

счетчик посещений, авторские права и разработчик

СТРАНИЦЫ САЙТА

- про нас (общая информация про компанию с фото и видео)

- каталог (категории товаров, с ссылками на них)

- условия и гарантии (текстовая страница)

- оплата и доставка (текстовая страница виды оплаты и доставки)

- акции (список товаров со скидкой на сайте, отмеченных галочкой + иконка на фото)

- новинки (вывод новых товаров на сайте, отмеченных галочкой + иконка на фото)

- отзывы (форма на сайте + список отзывов)

- новости (список новостей и статей)

Так же нужно будет отдельно разработать дизайн калькулятора цены товара