Всем привет. Есть вот такой сайт: [url=http://ухты-сервис.рф]"Ух ты! Сервис"[/url] Наша компания организует семинар данного спикера и нам необходимо сделать точно такой же Лендинг ("посадочную страницу"), с небольшими стилистическими изменениями, добавить немного корпоративного стиля. Нужно сделать сайт на platformalp.ru ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать дизайн интернет магазина по продаже рулонных штор и аксессуаров
Аудитория проекта: мужчины и женщины от 18 до 50 лет с средним и высоким заработком
Структура главной страницы:
Хедер:
- Логотип, название сайта, слоган
- Адрес магазина
- Номера телефонов
- Поиск по сайту
- иконки соц сетей
Пункты главного меню:
Главная (про нас),
каталог товаров (магазин),
условия и гарантия,
новости,
контакты,
корзина с выбранными товарами и общей стоимостью
Слайдер. Должен содержать 5 тематических фото с названиями:
- Шторы день и ночь
- Римские шторы
- Шторы плисе
- Жалюзи
Тематическая зона. Должна состоять из 4 кнопок:
- вызов замерщика
- акции
- новинки
- обратная связь
Основной материал. Должен состоять из 3-4 категорий, в которых отображаются популярные товары
Карточка товаров, популярных товаров, товаров по акции:
- фото
- название
- старая перечеркнтутая цена
- новая цена
Блок преимуществ магазина. должен иметь отзывы покупателей в виде последних отзывов
клиентов, кнопка смотреть все отзывы
Блок последних статей сайта: название, дата
Футер сайта.
Дублирование кнопок главного меню, ссылки на разделы, телефоны, соцсетей,
счетчик посещений, авторские права и разработчик
СТРАНИЦЫ САЙТА
- про нас (общая информация про компанию с фото и видео)
- каталог (категории товаров, с ссылками на них)
- условия и гарантии (текстовая страница)
- оплата и доставка (текстовая страница виды оплаты и доставки)
- акции (список товаров со скидкой на сайте, отмеченных галочкой + иконка на фото)
- новинки (вывод новых товаров на сайте, отмеченных галочкой + иконка на фото)
- отзывы (форма на сайте + список отзывов)
- новости (список новостей и статей)
Так же нужно будет отдельно разработать дизайн калькулятора цены товара
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