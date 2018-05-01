Создание логотипа для бренда

$80
Дизайн сайтовЗавершен13 заявок1392 просмотра
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#1$60
#2$20

Вся информация с примерами и пожеланиями находится в гугл документе - https://docs.google.com/document/d/1NXsQeozzNuH8rx3Xq4-zD8-NReN4SDNk7Q30roIhLYI/edit?usp=sharing

6 лет назад
Gegos
30 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
Победители конкурса
s_el
52 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
19 часов назад
6 лет назад
#1
Отлично сделанная работа, лого сразу понравилось заказчику и хорошо смотрелось на продукции. Рекомендую как исполнителя!
Благодарю за сотрудничество. Рекомендую Егора как отличного заказчика.
maximgaponenko
Максим 
25 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
#2
Благодарю за хорошо сделанную работу над логотипом, рекомендую как исполнителя!
Отличный заказчик с четким тз Было приятно работать Оплата в срок
Заявки фрилансеров
s_el
52 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
19 часов назад
6 лет назад
#1
maximgaponenko
Максим 
25 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
#2
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