Дизайн и верстка сайта

Вся информация с примерами и пожеланиями находится в гугл документе - https://docs.google.com/document/d/1NXsQeozzNuH8rx3Xq4-zD8-NReN4SDNk7Q30roIhLYI/edit?usp=sharing
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Нужно придумать дизайн сайта (Лендинг)
Примеры работ своих работ и цена за создание в личку, если сделаете и верстку, то отдельно цена за дизайн и верстку.
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