Korol_Marika

Нужно добавить на сайты Автосервисов ссылки и описание например www.gazeta-a.ru Прошу указать цену количество сайтов на которых будет размещение в личку. dieselmsk.ru avtoservis365.ru
Поисковые системы (SEO)6 заявок
Закрыт
6 лет назад
Нужно добавить на сайты Автосервисов ссылки и описание например www.gazeta-a.ru Прошу указать цену количество сайтов на которых будет размещение в личку. dieselmsk.ru avtoservis365.ru
Нужно придумать дизайн сайта (Лендинг) сайт http://nagual.digital Примеры работ своих работ и цена за создание в личку, если сделаете и верстку, то отдельно цена за дизайн и верстку.