Korol_Marika

Марика Korol_Marika

 
33 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • СЕО

    Нужно добавить на сайты Автосервисов ссылки и описание например www.gazeta-a.ru Прошу указать цену  количество сайтов на которых будет размещение в личку. dieselmsk.ru avtoservis365.ru

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн и верстка сайта

    Нужно придумать дизайн сайта (Лендинг) сайт http://nagual.digital Примеры работ своих работ и цена за создание в личку, если сделаете и верстку, то отдельно цена за дизайн и верстку.

    Дизайн сайтов36 заявок
    Закрыт
    7 лет назад