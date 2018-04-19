Дизайн интернет магазина

$450
Дизайн сайтовЗавершен2 заявки145 просмотров
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Нужна главная, страница каталога, страница товара, корзина и оформление заказа + адаптив 768 и 320пх. Подробнее -- на почте.

6 лет назад
ricklama
Евгений 
46 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад
$450
7 дней
Оперативно и всё, как просили )
Отличный заказчик с интересными проектами! С удовольствием еще посотрудничаю :) Всем рекомендую!
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