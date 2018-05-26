anbohan

Андрей Бохан anbohan

 
44 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$6
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Макет для инстаграм

    Нужен макет для инстаграмм. Примерный вариант https://www.youtube.com/watch?v=xR_QzJq1g0U&amp;feature=youtu.be можно и свою идею. Это был первый набросок и вот правки к нему https://docs.google.com/document/d/1sc999mdjgxm990BtsRbvWhIPMolLJzBNhiVOKPICySQ/edit , можно и свой вариант сами видео фрагменты перешлю уже с кем сработаем

    Видеомонтаж2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать интеграцию amo crm

    Необходимо сделать интеграцию амо срм с бизон 365 (выгрузка сведений и контактов лида с вебинара) и джастклик (оформление заказов и оплаты) в разделе сделки.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Оператор видеосъемка г. Москва

    Нужен оператор для видеосъемки с двух камер (нужного раздела просто не нашел) пару уроков по гитаре и презентационных видео. Дата 11.12, продолжительность ориентировочно 4 часа. Студия со светом есть. От Вас наличие опыта видеосъемки, цена ...

    Фотосъемка1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн на конструкторе короткого продающего ленда

    Добрый день, Нужен современный не перегруженный дизайн на конструкторе оптимально platforma lp, можно тильда. Набросок структуры http://c8lfcvoe.plp7.ru/ Название модулей и минимальные изменения текстов возможны, но структура сохранится (последний блок вопросов пока не писался совсем, но ...

    HTMLTilda
    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Видеомонтаж и/или оператор для долгосрочного проекта

    Ищем монтажера для монтажа новых уроков и роликов для ютуб по гитаре, а также для анимирования старых уроков и роликов. Требуется накладывания анимации аккордов, направлений боя и фингерстайла. Принцип можно понять здесь , но без ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Выровнять звучание

    Есть видеофайл который писался за несколько раз и потом сшивался, некоторые фрагменты переписывались. Писался в той же комнате на петличный микрофон, тем не менее некоторые фрагменты звучат по разному и причина не ясна, важно то, ...

    Аудиомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Верстка лид-магнита в pdf файл (мини-книгу)

    Добрый день , нужно сделать в виде небольшой мини-книги автора с фотографиями (pdf). Текст всего 6 страниц . В некоторых местах по ходу текста явно указаны фото, но здесь важно ваше цельное видение. Некоторые фото ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайн подписного и продающего лендинга, логотип для онлайн-школы

    Важен качественный и нетиповой подход, непривязанный к конструкторам сайтов. Дизайн нужен для онлайн-курса осознанной стройности. При нахождении общего понимания с дизайнером оптимально комплексное выполнение от логотипа до продающей странице, но готов рассмотреть и отдельные предложения. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

mortified
Игорь 
27 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$6
10 баллов
6 лет назад
Видеомонтаж и/или оператор для долгосрочного проекта
Андрей очень быстро отвечал на поставленные вопросы, и четко формулировал задачи
Игорь, отработал прекрасно. Буду обращаться еще. Все правки устранил оперативно.
Ответный отзыв
mcrooff
Игорь 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$20
7 баллов
6 лет назад
Выровнять звучание
Работа выполнена максимально, но заказчика не совсем устроил результат. Оплатил сразу. На связи. Рекомендую
Работа выполнялась старательно, но результат не устроил
Ответный отзыв
sunny_noel
33 года
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Верстка лид-магнита в pdf файл (мини-книгу)
Очень благодарна Андрею за сотрудничество! Интересная задача, четкое ТЗ, оперативная оплата! Приятно иметь дело! С радостью посотрудничаю еще :)
Спасибо большое Юле, все было сделано быстро и на высоком уровне. Я очень доволен сотрудничеством и могу рекомендовать другим сотрудничество с Юлей. Буду и сам обращаться в дальнейшем.
Ответный отзыв
Tsurikao
45 лет
7 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Дизайн подписного и продающего лендинга, логотип для онлайн-школы
Очень приятно было работать. В режиме обратной связи во всех смыслах очень приятно и продуктивно работать. Все правки обоснованы, все предложения принимались и обсуждались. Работа вышла на хорошем уровне благодаря открытому диалогу и пониманию конечной цели.
Я очень доволен работой с Ольгой. Очень качественная и быстрая работа! Не трафаретный подход, хорошо слышит пожелания заказчика.
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