Нужен макет для инстаграмм. Примерный вариант https://www.youtube.com/watch?v=xR_QzJq1g0U&feature=youtu.be можно и свою идею. Это был первый набросок и вот правки к нему https://docs.google.com/document/d/1sc999mdjgxm990BtsRbvWhIPMolLJzBNhiVOKPICySQ/edit , можно и свой вариант сами видео фрагменты перешлю уже с кем сработаем
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