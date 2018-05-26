Нужен макет для инстаграмм. Примерный вариант https://www.youtube.com/watch?v=xR_QzJq1g0U&feature=youtu.be можно и свою идею. Это был первый набросок и вот правки к нему https://docs.google.com/document/d/1sc999mdjgxm990BtsRbvWhIPMolLJzBNhiVOKPICySQ/edit , можно и свой вариант сами видео фрагменты перешлю уже с кем сработаем