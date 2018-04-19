Настроить блоки контекстной рекламы для сайта эффективно Osclass One ш

Необходимо сделать лендинг для ICO проекта, на CMS Wordpress. Но можно рассмотреть и другую CMS В таком стиле, только немного серьезнее: https://www.behance.net/gallery/60276743/ICO-Artel-Volopas-Landing-page-Illustration [b]Наполнение:[/b] ТЗ по текстовым блокам в файле «ISAC.docx». Также в файле расписано в каком блоке, какое ...