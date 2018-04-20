Переделать 1 блок на сайте

Рекомендую Алексея как хорошего в первую очередь человека, который вносит правки о которых даже не договаривались, делает действительно до утверждения, с этим проектом изначально сделали одно, а фактически Алексей переделал и удовлетворил, за это благодарю такого ответственного Исполнителя которому можно доверять и работать.