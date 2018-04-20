Переделать 1 блок на сайте

$100
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка156 просмотров
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Переделать 1 блок на сайте

ТЗ в скайпе

6 лет назад
bahtiyar
Бахтияр 
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад
$100
2 дня
Рекомендую Алексея как хорошего в первую очередь человека, который вносит правки о которых даже не договаривались, делает действительно до утверждения, с этим проектом изначально сделали одно, а фактически Алексей переделал и удовлетворил, за это благодарю такого ответственного Исполнителя которому можно доверять и работать.
Постоянно сотрудничаем с Бахтияром. Отличный заказчик: всегда на связи, переживает за проект :) быстро все оплачивает. Приятно работать с такими людьми!