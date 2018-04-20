Шапка канала на YouTube

Дизайн сайтовЗакрыт12 заявок207 просмотров
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Здравствуйте. Хотел поинтересоваться, можете ли Вы нарисовать шапку для канала на Ютуб в стиле напоминающем прикрепленное изображение (желательно пиксельно) и чтобы там присутствовали слова Larson Kort (Название канала)? Благодарю за Ваше внимание и очень жду от вас ответа. Хорошего дня Вам)

6 лет назад
LarsonKort
26 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад