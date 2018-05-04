Разработать дизайн потока регистрации пользователя

Здравствуйте. Хотел поинтересоваться, можете ли Вы нарисовать шапку для канала на Ютуб в стиле напоминающем прикрепленное изображение (желательно пиксельно) и чтобы там присутствовали слова Larson Kort (Название канала)? Благодарю за Ваше внимание и очень жду ...