Разработать дизайн потока регистрации пользователя

Дизайн сайтовЗавершен1 заявка150 просмотров
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Необходимо разработать дизайн и верстку потока регистрации пользователя для сайта, 10 страниц.

Форма профиля (1)

Добавление карты (3)

Верификация карты (4)

Завершение регистрации (1)

Финиш (1)

6 лет назад
DoctorD
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
vadim_lysenko
30 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
6 лет назад
$250
4 дня
Отлично поработали с Вадимом уже во второй раз. Впечатления остались аналогичными, все четко, исправляем все нюансы без проблем, ищем оптимальное решение и находим его. Спасибо!
Отлично поработали! Спасибо за очередную интересную задачу)
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