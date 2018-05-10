Редизайн сайта, правки

Здравствуйте. Хотел поинтересоваться, можете ли Вы нарисовать шапку для канала на Ютуб в стиле напоминающем прикрепленное изображение (желательно пиксельно) и чтобы там присутствовали слова Larson Kort (Название канала)? Благодарю за Ваше внимание и очень жду ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго дня !
Есть интернет магазин напольных покрытий.
Нужен ряд кардинальных (крупных, средних и мелких) правок по дизайну.
Шапка, тело, подвал, внутренние страницы.
Задача - 2 варианта, что будет проще:
1. Мы предоставляем исходники, Вам предстоит внести правки. Список правок утвержденный.
2. Редизайн, исходя из текущего сайта, с уже внесенными правками. Список замечаний утвержденный.
В заявке просьба указать, какой вариант предпочтительней.
Работа на 1-2 дня.
Общий бюджет - 100 $
Оплата по факту выполнения работы.
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