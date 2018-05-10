Редизайн сайта, правки

$100
Дизайн сайтовЗавершен16 заявок291 просмотр
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Доброго дня !

Есть интернет магазин напольных покрытий.

Нужен ряд кардинальных (крупных, средних и мелких) правок по дизайну.

Шапка, тело, подвал, внутренние страницы.

Задача - 2 варианта, что будет проще:

1. Мы предоставляем исходники, Вам предстоит внести правки. Список правок утвержденный.

2. Редизайн, исходя из текущего сайта, с уже внесенными правками. Список замечаний утвержденный.

В заявке просьба указать, какой вариант предпочтительней.

Работа на 1-2 дня.

Общий бюджет - 100 $

Оплата по факту выполнения работы.

Дизайн сайтаРедизайн сайта
6 лет назад
parnas-it
Вадим 
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
iLnur_
30 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$10
2 дня
Очень качественно выполненная работа по редизайну, на 11 из 10 ! При этом Ильнуру приходилось работать со скудным кол-вом начального материала и окончательно сформированных пожеланий и идей. В некоторых моментах, приходилось вносить по 5-6 правок (хотелок) в течении буквально 1 часа, но Ильнур, на все пожелания и правки реагировал оперативно и с пониманием. Очень высокое качество работы, полученное на выходе! Соблюдены все требования от заказчика и даже больше! Ильнур, находился 24/7 на связи, в любой момент был готов внести необходимые доработки, зачастую сразу в нескольких возможных вариантах. Наша компания, а так же финальный заказчик остались очень довольны полученным результатом! Всем очень советуем Ильнура, как исполнителя, если вы цените скорость, время и качество работы. Будем рады дальнейшему сотрудничеству! Спасибо за проделанную работу! Рекомендуем!
Проблем с заказчиком не было. Постановка задачи на отлично. Круглосуточно на связи.  От себя,  приятно работать с людьми которые знают чего хотят. Заинтересованны в проекте, активно участвуют в работе. Рекомендую к сотрудничеству!