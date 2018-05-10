Редизайн сайта, правки

Очень качественно выполненная работа по редизайну, на 11 из 10 ! При этом Ильнуру приходилось работать со скудным кол-вом начального материала и окончательно сформированных пожеланий и идей. В некоторых моментах, приходилось вносить по 5-6 правок (хотелок) в течении буквально 1 часа, но Ильнур, на все пожелания и правки реагировал оперативно и с пониманием. Очень высокое качество работы, полученное на выходе! Соблюдены все требования от заказчика и даже больше! Ильнур, находился 24/7 на связи, в любой момент был готов внести необходимые доработки, зачастую сразу в нескольких возможных вариантах. Наша компания, а так же финальный заказчик остались очень довольны полученным результатом! Всем очень советуем Ильнура, как исполнителя, если вы цените скорость, время и качество работы. Будем рады дальнейшему сотрудничеству! Спасибо за проделанную работу! Рекомендуем!