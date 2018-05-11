Нужен дизайн проект сайта

Доброго дня ! Есть интернет магазин напольных покрытий. Нужен ряд кардинальных (крупных, средних и мелких) правок по дизайну. Шапка, тело, подвал, внутренние страницы. Задача - 2 варианта, что будет проще: 1. Мы предоставляем исходники, Вам предстоит внести правки. Список правок ...
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Нужно создать на лендин лп вот такой же сайт http://man.zhelvetro.com/
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