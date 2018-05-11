Нужен дизайн проект сайта

$30
Дизайн сайтовЗавершен12 заявок266 просмотров
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Нужно создать на лендин лп вот такой же сайт http://man.zhelvetro.com/

6 лет назад
Goba84
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Heylei
28 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
год назад
6 лет назад
$30
3 дня
Оля, молодец выполнила всю необходимую работу, не всегда оперативно выходила на связь, но и я грешил этим же. Ольга выполнила свою работу своевременно и качественно. За что благодарю
Все чётко) немного с коммуникацией моменты но так все отлично) рекомендую)
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