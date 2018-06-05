EdValitov

Эдуард EdValitov

 
49 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

96badalyan
28 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Прописать доменное имя на сайт одностраничник.
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Приятное впечатление от сотрудничества. С оплатой проблем нет. Рекомендую, как надежного заказчика
Просто в восторге! Устранил недельный "головняк" за 10 минут. Очень оперативно. Рекомендую.
Ответный отзыв
Olisha
Ольга 
47 лет
13 лет в сервисе
Была
19 часов назад
$150
10 баллов
7 лет назад
Ищу дизайнера для создания дизайна блога на движке wordpress.
WordPress
Эдуард отличный заказчик, сотрудничеством осталась довольна, всем рекомендую!
Ольга замечательный дизайнер, очень гибкий подход. Все сделано быстро и хорошо. Так же выполнила верстку блога со знанием дела. Рекомендую как специалиста.
Ответный отзыв