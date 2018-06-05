Здравствуйте друзья. Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статей на блог посвященный безопасности. В основном нужно будет писать статьи по темам безопасности. Очень часто нужно будет писать ...
- Копирайтинг3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо установить и настроить плагин для WordPress. Функция плагина: 1. Плагин должен скрывать кнопку скачать, 2. Кнопка активируется после регистрации (подписка). 3. Подписка должна быть на почтовый сервис (сервис настроен).Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день, ищу верстальщика для вставки кода в текстовый редактор wordpress. ТЗ Здесь https://docs.google.com/document/d/15sEKrS0FesCOkm8udGS3SEwBCdxBlGZvhGeFJ-BWw_4/edit?usp=sharingДизайн сайтов1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Ищу фрилансера прописать доменное имя в index. html сайт одностраничник (готовый) выполненый на flatpack.HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Ищу человека в штат, что бы писал для меня. Совместителей не рассматриваю. Так же не рассматриваю команды авторов - работаю с автором который пишет сам. Плюсом будет техническое образование. Норма статей в ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно будет сделать полный дизайн: шапка, футер, интерфейс блога, главной страницы и внутренней. Дизайн создаю в рамках школы блоггеров А.Борисова. ТЗ уже полностью готово, покажу уже выбранному исполнителю в личку. Коротко о задаче: Нужно будет сделать полный дизайн: ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад