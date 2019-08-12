Ищу копирайтора для написания статей на блог о системах безопасности

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт3 заявки340 просмотров

Здравствуйте друзья.

Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера 

для написания статей на блог посвященный безопасности.

В основном нужно будет писать статьи по темам безопасности. Очень часто нужно будет писать по системам противопожарной защиты.

Желательно чтобы было техническое .образование или вы хотя бы разбирались в теме систем безопасности.

Плачу 40-50 руб за 1000 знаков. В дальнейшем больше. Все зависит от того как будет

развиваться сайт, а это напрямую будет зависеть от качества ваших статей.

Своевременная оплата гарантируется. ТЗ на несколько лет вперед вы обеспечены. 

Статьи нужно писать по 10-15 штук в месяц с размером 4000–6000 символов.

Дальнейшие детали в личной переписке.

Спасибо! Жду ваших предложений.

Написание статей
6 лет назад
EdValitov
Эдуард 
49 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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