Оплата равна 40 рублям за 1000 символов без пробелов. Необходимо написать 50 статей за 60 дней. Задача написать 50 статей по тематике - компьютеры и компьютерные советы. Нужно обязательно на уровне уверенного ...
Ищу копирайтора для написания статей на блог о системах безопасности
Здравствуйте друзья.
Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера
для написания статей на блог посвященный безопасности.
В основном нужно будет писать статьи по темам безопасности. Очень часто нужно будет писать по системам противопожарной защиты.
Желательно чтобы было техническое .образование или вы хотя бы разбирались в теме систем безопасности.
Плачу 40-50 руб за 1000 знаков. В дальнейшем больше. Все зависит от того как будет
развиваться сайт, а это напрямую будет зависеть от качества ваших статей.
Своевременная оплата гарантируется. ТЗ на несколько лет вперед вы обеспечены.
Статьи нужно писать по 10-15 штук в месяц с размером 4000–6000 символов.
Дальнейшие детали в личной переписке.
Спасибо! Жду ваших предложений.
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