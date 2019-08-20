SEO-текст для сайта

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Завершен3 заявки159 просмотров

Текст пишется на страницу https://lukrai.by/catalog/luki-nevidimki.

Информационный текст о продукции в разделе на 2 000 - 2500 символов с пробелами (лучше написать по делу и без воды, но меньше). В качестве примеров по структуре и смысловому наполнению можно ориентироваться на страницы сайтов: https://lukoff.by/category/https://pawetra.by/catalog/santehnicheskie-revizionnyie-lyuki/https://luki.by/catalog/revizionnye_lyuki/

В рамках заказа необходимо будет внимательно прочитать тексты конкурентов (можно использовать как белорусские, так и российские сайты), статьи аналогичной тематики, взять из них все самое лучшее и создать наиболее полезный потенциальному посетителю сайта текст. 

В тексте необходимо:

1. Описать продукцию:

- Дать понимание для пользователя, что такое люки-невидимки в принципе;

- Разновидности люков: под плитку, под покраску, напольные, сантехнические;

- Назначение люков, для чего они используются;

- Дать пояснение, что бывают разные размеры люков;

- Они могут быть изготовлены из разных материалов.

2. Описать условия, которые предлагает компания:

- Наличие доставки по г. Минску, от 40 BYN - бесплатная;

- Наличие доставки по всей Беларуси;

- Есть самовывоз и возможность приехать в шоурум и посмотреть весь товар "вживую";

- 100% наличие товара на складе;

- Есть возможность заказа товара;

- Указать, что компания является первым поставщиком люков от производителя;

- Полный ассортимент;

- Цены ниже рыночных;

- Есть профессиональная техническая консультация.

В итоге, в тексты вы должны раскрыть тезисы:

  • О чем эта страница? Почему пользователь искал и нашел ее? (Подчеркнуть для пользователя проблему, за решением которой он пришел).
  • Как описываемые товары решают проблему пользователя?
  • Какие виды товаров существуют и в чем их особенности?
  • В чем преимущества сервиса данного сайта? (В чем отличие от конкурентов?)
  • Призыв к действию на основании всех вышеизложенных аргументов.
В тексте обязательно использовать словосочетания и слова:

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Не забывайте, что текст все же коммерческий и рассчитанный на потенциального покупателя, которому стараются дать максимум информации о товаре и объяснить, что купить нужно у нас.

Сдавать готовый текст в Word. Статья должна быть логически последовательной, иметь четкую структуру, каждая принципиально новая информация должна начинаться с нового абзаца. Допускается использование подзаголовков (если это нужно), маркированных и пронумерованных списков, выделение жирным важной информации, но не ключевых слов и фраз!

Необходимый % уникальности - 95% по http://www.etxt.ru/antiplagiat/

6 лет назад
Heikoartur
33 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
час назад
6 лет назад
$5
5 дней
Escrow
Спасибо за работу! Тексты написано хорошо, быстро и недорого!
Хороший человек, рекомендую!

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AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
час назад
6 лет назад
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