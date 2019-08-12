Написать 50 статей на компьютерную тематику

Оплата равна 40 рублям за 1000 символов без пробелов. Необходимо написать 50 статей за 60 дней.

Задача написать 50 статей по тематике - компьютеры и компьютерные советы. Нужно обязательно на уровне уверенного пользователя разбираться в компьютерах. Подойдут как женщинам, так и мужчинам.

Статьи в среднем около 5000 символов. Все статьи информационные, должны быть понятны обычным людям и написаны простым языком.

Есть более подробные требования, ничего сложного, но написано развёрнуто.