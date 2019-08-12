Здравствуйте дорогие друзья.Требуется копирайтер для написания интересной статьи для молодого кулинарного сайта.Статью нужно будет писать по теме выпечка и изготовление кондитерских изделий. Плачу 60 рублей за 1000 знаков. Своевременная оплата гарантируется. ...
Написать 50 статей на компьютерную тематику
Оплата равна 40 рублям за 1000 символов без пробелов. Необходимо написать 50 статей за 60 дней.
Задача написать 50 статей по тематике - компьютеры и компьютерные советы. Нужно обязательно на уровне уверенного пользователя разбираться в компьютерах. Подойдут как женщинам, так и мужчинам.
Статьи в среднем около 5000 символов. Все статьи информационные, должны быть понятны обычным людям и написаны простым языком.
Есть более подробные требования, ничего сложного, но написано развёрнуто.
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