Написать 50 статей на компьютерную тематику

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт26 заявок440 просмотров

Оплата равна 40 рублям за 1000 символов без пробелов. Необходимо написать 50 статей за 60 дней.

Задача написать 50 статей по тематике - компьютеры и компьютерные советы. Нужно обязательно на уровне уверенного пользователя разбираться в компьютерах. Подойдут как женщинам, так и мужчинам.

Статьи в среднем около 5000 символов. Все статьи информационные, должны быть понятны обычным людям и написаны простым языком.

Есть более подробные требования, ничего сложного, но написано развёрнуто.

6 лет назад
barfikov
Емельян 
43 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
22 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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