Здравствуйте,нужен автор для написания нескольких статей: рейтинги лучших товаров (бытовой техники, телефонов, средств для ухода за лицом и телом и так далее). Условия: уникальность от 95% по текст. ру. Тексты ...
Написание статьи
Здравствуйте дорогие друзья.Требуется копирайтер для написания интересной статьи для молодого кулинарного сайта.Статью нужно будет писать по теме выпечка и изготовление кондитерских изделий.
Плачу 60 рублей за 1000 знаков. Своевременная оплата гарантируется.
Дальнейшие подробности при переписке.
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