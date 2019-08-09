Здравствуйте,нужен автор для написания нескольких статей: рейтинги лучших товаров (бытовой техники, телефонов, средств для ухода за лицом и телом и так далее). Условия: уникальность от 95% по текст. ру. Тексты ...
Написать и разместить отзывы на hotline.ua
Отзывы на интернет магазин на площадке hotline.ua
Здравствуйте, ищу исполнителя для написание отзывов, нужно разместить 20-40 отзывов, выкладывать нужно в разные дни и время, чтобы выглядело максимально натурально.
Оплата за подтвержденный модераторами отзыв.
Дополнительно для исполнителя:
В предложениях пишите четко, сколько у вас есть аккаунтов, как вы это будете делать.
что будете писать и т.д.
Отдам предпочтение если есть реальные аккаунты на hotline.ua
Отзывы должны проходить модерацию для этого:
- Хоть немного прокачен аккаунт. (срок жизни больше недели, фото, заполнены личные данные, закладки, отзывы на товары и т.д.)
- Текст отзыва больше 5 предложений, указывайте что вы покупали.
- Возможно вам понадобиться фото товара либо чек - сделаем.
- Заходите с разных IP-адресов или через прокси и т.д.
- Писать отзывы нужно не прям идеальные, нужно быть в таком диапазоне 9-9.4 из 10
- Тематика магазина продажа техники Apple:
- Ссылки на приоритетные товары для отзывов, предоставлю исполнителю.
- Нужен человек для постоянной-периодичной работы
- Перед выбором хотел бы ознакомится с реальными текстами-отзывами
Заявки фрилансеров
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