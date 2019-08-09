Написать и разместить отзывы на hotline.ua

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт5 заявок359 просмотров

Отзывы на интернет магазин на площадке hotline.ua

Здравствуйте, ищу исполнителя для написание отзывов, нужно разместить 20-40 отзывов, выкладывать нужно в разные дни и время, чтобы выглядело максимально натурально. 

Оплата за подтвержденный модераторами отзыв.

Дополнительно для исполнителя:

В предложениях пишите четко, сколько у вас есть аккаунтов, как вы это будете делать. 

что будете писать и т.д. 

Отдам предпочтение если есть реальные аккаунты на hotline.ua 

Отзывы должны проходить модерацию для этого: 

- Хоть немного прокачен аккаунт. (срок жизни больше недели, фото, заполнены личные данные, закладки, отзывы на товары и т.д.)

- Текст отзыва больше 5 предложений, указывайте что вы покупали. 

- Возможно вам понадобиться фото товара либо чек - сделаем. 

- Заходите с разных IP-адресов или через прокси и т.д.

- Писать отзывы нужно не прям идеальные, нужно быть в таком диапазоне 9-9.4 из 10

- Тематика магазина продажа техники Apple:

- Ссылки на приоритетные товары для отзывов, предоставлю исполнителю.

- Нужен человек для постоянной-периодичной работы

- Перед выбором хотел бы ознакомится с реальными текстами-отзывами

6 лет назад
guest_15653420339274
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Написание обзоров и рейтингов.

    Здравствуйте,нужен автор для написания нескольких статей: рейтинги лучших товаров (бытовой техники, телефонов, средств для ухода за лицом и телом и так далее).  Условия: уникальность от 95% по текст. ру. Тексты ...

    Написание статей
    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать Seo тексты

    Нужно написать тексты на тему кроссового и коммутационного оборудования для телекоммуникаций. Еще нужно написать жирный текст О компании. Подробности скину в личку.

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Текст на главную сайта

    Нужен копирайтер, который может написать хороший текст на главную страницу сайте. Тематика "Сопровождение процедур банкротства". Примерный объем 2к знаков. Также есть ключи. Список ключей дам исполнителю. Сроки: 9 августа. Указывайте цены в заявке.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Ищу копирайтера для написания статьи о послеродовой депрессии

    Ищу копирайтера для написания статьи для женщин, столкнувшихся после родов с послеродовой депрессией. Нужно обзорно описать послеродовую депрессию и привести рекомендации о том, как с ней справляться. Приветствуется наличие медицинского / психологического образования. Очень приветствуется приведение ...

    Написание статей
    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Оставить отзыв в офисе

    $8

    Главное условие: пол мужской, возраст 18-28 лет. Задачаприйти в офисы нашей компании, сфоткаться с рекламируемым продуктом, написать отзывы  в книге отзывов, написать отзывВконтакте, и снять видео отзыв. Если только фото - 200 руб, за ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написание отзывы для бизнес-центров

    Небходимо оставлять грамотные положительные отзывы 2 раза в неделю, каждый следующий раз новый БЦ из нашего списка. Т.е. каждый раз новый БЦ.  Но сначала прошу прислать отзывы на согласование. Размещение отзывов на площадках ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать контент-план, посты для Instagram

    $230

    Написать контент-план, посты для Instagram Нужно написать контент-план, копирайт посты на 1 месяца для моего аккаунта, тема фитнес. Дедлайн - 1 недели. Бюджет - 15000 р. Работа через безопасную сделку.

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    6 лет назад