Написать и разместить отзывы на hotline.ua

Отзывы на интернет магазин на площадке hotline.ua

Здравствуйте, ищу исполнителя для написание отзывов, нужно разместить 20-40 отзывов, выкладывать нужно в разные дни и время, чтобы выглядело максимально натурально.

Оплата за подтвержденный модераторами отзыв.

Дополнительно для исполнителя:

В предложениях пишите четко, сколько у вас есть аккаунтов, как вы это будете делать.

что будете писать и т.д.

Отдам предпочтение если есть реальные аккаунты на hotline.ua

Отзывы должны проходить модерацию для этого:

- Хоть немного прокачен аккаунт. (срок жизни больше недели, фото, заполнены личные данные, закладки, отзывы на товары и т.д.)

- Текст отзыва больше 5 предложений, указывайте что вы покупали.

- Возможно вам понадобиться фото товара либо чек - сделаем.

- Заходите с разных IP-адресов или через прокси и т.д.

- Писать отзывы нужно не прям идеальные, нужно быть в таком диапазоне 9-9.4 из 10

- Тематика магазина продажа техники Apple:

- Ссылки на приоритетные товары для отзывов, предоставлю исполнителю.

- Нужен человек для постоянной-периодичной работы

- Перед выбором хотел бы ознакомится с реальными текстами-отзывами