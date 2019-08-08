Ищу копирайтера для написания статьи о послеродовой депрессии

Ищу копирайтера для написания статьи для женщин, столкнувшихся после родов с послеродовой депрессией. Нужно обзорно описать послеродовую депрессию и привести рекомендации о том, как с ней справляться. Приветствуется наличие медицинского / психологического образования. Очень приветствуется приведение примеров, описание опыта - словом, статья должна быть живой. Обязательно должны понимать тематику, статья хоть и обзорного характера, но должна быть содержательно качественная. Иными словами, нужно написать не то, как вам кажется, а по существу вопроса.

Размер статьи 5К символов, плачу 40 рублей за 1000 символов.

P.S. ТЗ вышлю в личном сообщении отдельным файлом.