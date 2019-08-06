ТЗ на остальные разделы сайта

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Закрыт7 заявок276 просмотров

Нужно написать текст на 19 подразделов сайта. ТЗ с подробностями скинул в личку.

6 лет назад
Putyagin
Андрей 
34 года
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров