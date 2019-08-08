Написание статей в блог. Тематика - кэшбэк

Александр неоднократно выполнял мои проекты по копирайтингу, и за все время работы претензий не было. Но этот проект был настолько важным, что было принято решение рассмотреть и другие кандидатуры, выдав каждому специалисту тестовое задание. В итоге только тексты этого исполнителя не требовали правок, либо же требовали незначительных правок. Поэтому Александру был поручен весь проект. В итоге задача выполнена отлично. Суть всех вопросов, которые были в структуре каждой статьи, исполнителем раскрыта. Требования по ключевым словам учтены. Если были какие замечания, правки вносились быстро. Поэтому, однозначно рекомендую.