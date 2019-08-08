Написание статей в блог. Тематика - кэшбэк

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Завершен1 заявка126 просмотров

Требуется написать 18 статей в блог объемом по 8-12 тысяч знаков. ТЗ прилагается.

Написание статей
6 лет назад
_Klient_
Андрей 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад

Выбранный исполнитель

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
11 минут назад
6 лет назад
$550
30 дней
Александр неоднократно выполнял мои проекты по копирайтингу, и за все время работы претензий не было. Но этот проект был настолько важным, что было принято решение рассмотреть и другие кандидатуры, выдав каждому специалисту тестовое задание. В итоге только тексты этого исполнителя не требовали правок, либо же требовали незначительных правок. Поэтому Александру был поручен весь проект. В итоге задача выполнена отлично. Суть всех вопросов, которые были в структуре каждой статьи, исполнителем раскрыта. Требования по ключевым словам учтены. Если были какие замечания, правки вносились быстро. Поэтому, однозначно рекомендую.
Спасибо за интересный проект и доверие! Буду рад сотрудничать вновь. Рекомендую Андрея как пунктуального и компетентного заказчика.

Заявки фрилансеров

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
11 минут назад
6 лет назад
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Копирайтинг

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