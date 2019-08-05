Написать пробный 1 текст для сайта салона

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Закрыт8 заявок333 просмотра

Здравствуйте!  

Написать  пробный 1 текст для сайта салона, вы можете взять в работу данный проект? Есть подготовленное ТЗ, на дизайн макете выделены блоки куда нужно написать текст и рекомендации.

Это основные тексты на страницу: заголовки, подзаголовки, тексты для формы захвата контактов клиента. Эти тексты читают в первую очередь.

Ими нужно зацепить клиента, постоянно показывать выгоды клиенту, создать нужное впечатление о компании.

Дополнительный материал готовы предоставить, попытаться донести стиль (в разговоре/переписке и с помощью текстов, которые есть на старом сайте), заполнить бриф.

6 лет назад
Ilya_78
Илья 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва

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