Здравствуйте!

Написать пробный 1 текст для сайта салона, вы можете взять в работу данный проект? Есть подготовленное ТЗ, на дизайн макете выделены блоки куда нужно написать текст и рекомендации.

Это основные тексты на страницу: заголовки, подзаголовки, тексты для формы захвата контактов клиента. Эти тексты читают в первую очередь.

Ими нужно зацепить клиента, постоянно показывать выгоды клиенту, создать нужное впечатление о компании.

Дополнительный материал готовы предоставить, попытаться донести стиль (в разговоре/переписке и с помощью текстов, которые есть на старом сайте), заполнить бриф.