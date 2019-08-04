Нужны райтеры для написания описайний товаров. Медицинская тематика - фармокология. Примеры предоставлю. Прикрепляйте при отклике адрес вашей электронной почты.
Английские тексты
Добрый день!
Нужен автор для написания текстов на англ. Стоимость - 100 руб./1000 знаков.
Требования небольшие. Уровень Гугл переводчика — сразу минус, можете не писать.
Для работы обязательно потребуется скайп, поэтому сразу оставляйте его.
Ожидаемый объем: 50-100 тысяч знаков.
Выбранный исполнитель
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