Статья на тему: "Различия подбора ключей в Google Ads для рекламы"

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Полная тема статьи - "Различия подбора ключей в Google Ads для рекламы в поиске и КМС".

Задача – написать SEO-статью на 3к символов на тему "Различия подбора ключей в Google Ads для рекламы в поиске и КМС". 

Ценник – 130 рублей за 1000 знаков. 

Без воды. Интересуют только содержание и факты. Внимательно прочитайте тему. Нас интересуют РАЗЛИЧИЯ подбора ключей для рекламы в поиске и КМС. Не нужно писать о SEO и о том, что выдаст вам поисковик 

Принимаем только уникальные статьи, рерайт не подходит. 

Требования к тексту: 

- Структуированный (раздел текста на своего рода карточки, каждая из которых являет собой отдельную микротему; наличие маркированного списка). Иными словами, микротемы и подзаголовки – это крайне важно; 

- Наличие профессиональной лексики таргетолога и интернет-маркетолога; 

- Содержательность и конкретные примеры. Факты нужно подтверждать примерами, ссылками на авторитетные источники (например, видимые деятели в PPC или работники Гугл); 

- Наличие вывода. Все написанное должно подчиняться строгому, бойкому выводу. Сам материал должен выглядеть максимально экспертно. 

- Избегать утверждений, которые нельзя подтвердить или обосновать 

- Изображения. Главные тезисы должны подтверждаться изображениями (например, скринами из личного кабинета), схемами, графиками и т д. Если это, конечно, возможно. Но как минимум одно изображение (не титульное) должно быть. Более того, если вы будете по-нормальному писать статью с нуля и реально присутствовать в рекламном кабинете, эти скриншоты сделаются вами в считанные секунды. Если же лукавить и брать информацию с непроверенных источников, то получится каша что с содержанием, что с изображениями. 

Требования к кандидату: 

- Грамотный русский язык;  

- Отсутствие страсти к лишним прилагательным и наречиям;  

- Понимание ниши партнерского маркетинга, интернет-рекламы, SEO и CPA для того, чтобы ваши тексты выглядели экспертно.

Google Ads
6 лет назад
Desmoond
Влад 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад

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