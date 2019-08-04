Статья на тему: "Различия подбора ключей в Google Ads для рекламы"

Полная тема статьи - "Различия подбора ключей в Google Ads для рекламы в поиске и КМС".

Задача – написать SEO-статью на 3к символов на тему "Различия подбора ключей в Google Ads для рекламы в поиске и КМС".

Ценник – 130 рублей за 1000 знаков.

Без воды. Интересуют только содержание и факты. Внимательно прочитайте тему. Нас интересуют РАЗЛИЧИЯ подбора ключей для рекламы в поиске и КМС. Не нужно писать о SEO и о том, что выдаст вам поисковик

Принимаем только уникальные статьи, рерайт не подходит.

Требования к тексту:

- Структуированный (раздел текста на своего рода карточки, каждая из которых являет собой отдельную микротему; наличие маркированного списка). Иными словами, микротемы и подзаголовки – это крайне важно;

- Наличие профессиональной лексики таргетолога и интернет-маркетолога;

- Содержательность и конкретные примеры. Факты нужно подтверждать примерами, ссылками на авторитетные источники (например, видимые деятели в PPC или работники Гугл);

- Наличие вывода. Все написанное должно подчиняться строгому, бойкому выводу. Сам материал должен выглядеть максимально экспертно.

- Избегать утверждений, которые нельзя подтвердить или обосновать

- Изображения. Главные тезисы должны подтверждаться изображениями (например, скринами из личного кабинета), схемами, графиками и т д. Если это, конечно, возможно. Но как минимум одно изображение (не титульное) должно быть. Более того, если вы будете по-нормальному писать статью с нуля и реально присутствовать в рекламном кабинете, эти скриншоты сделаются вами в считанные секунды. Если же лукавить и брать информацию с непроверенных источников, то получится каша что с содержанием, что с изображениями.

Требования к кандидату:

- Грамотный русский язык;

- Отсутствие страсти к лишним прилагательным и наречиям;

- Понимание ниши партнерского маркетинга, интернет-рекламы, SEO и CPA для того, чтобы ваши тексты выглядели экспертно.