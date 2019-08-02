Много разных текстов (ответы на вопросы)

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт39 заявок443 просмотра

1. Вы описываете сферу в которой разбираетесь лучше всего.

2. Мы по этой теме присылаем вам вопросы.

3. Вы отвечаете на вопросы.

4. Мы платим :-)

В заявке оставляйте, пожалуйста: 

1. Тематики в которых вы разбираетесь лучше остальных.

2. Примеры ваших текстов.

3. Стоимость работы за 1к знаков.

Хорошего дня:-)

6 лет назад
bigroll
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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