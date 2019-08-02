Срочный копирайтинг на тематику SMM

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Закрыт1 заявка84 просмотра

Срочно (до обеда) написать текст (копирайтинг) на тематику SMM - 2000 символов. Цена - 80 руб/1000. Подробное задание кандидатам.

Оплата Webmoney.

6 лет назад
den3000
Борис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
9 дней назад

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