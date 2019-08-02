Ув. коллеги. Есть проект: Торговая площадка товары для детей deti точка im Необходима написать текст. Во вложении не большая пояснения. Чтобы был текст без лишних воды и четко по делу. Примерно ...
Срочный копирайтинг на тематику SMM
Срочно (до обеда) написать текст (копирайтинг) на тематику SMM - 2000 символов. Цена - 80 руб/1000. Подробное задание кандидатам.
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