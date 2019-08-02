Срочный копирайтинг на тематику SMM

1) У нас новый салон, запускаем рекламу, чтобы она сработала эффективно, нужны хорошие рейтинги на таких платформах, как: Zoon; Yell; Яндекс Карты; Гугл Карты, возможно ещё на каких-то форумах упомянуть о салоне (сейчас у нас ...