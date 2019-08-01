Написать отзывы о косметологическом салоне

1) У нас новый салон, запускаем рекламу, чтобы она сработала эффективно, нужны хорошие рейтинги на таких платформах, как: Zoon; Yell; Яндекс Карты; Гугл Карты, возможно ещё на каких-то форумах упомянуть о салоне (сейчас у нас около 4,5 честный рейтинг).

2) Аудитория в основном женщины от 18-50 и мужчины от 35-50.

3) Оцениваем работу по содержанию отзыва, грамотности написания, креативности и наполненности. Нам важно, чтобы в отзыве была душа, а не шаблонный текст.

4) Нужно около 7 отзывов на каждую из этих платформ, желательно в разрывом во времени и с разных ip. Отзывы не должны идти как близнецы, стиль написания должен отличаться.

Желательно, чтобы сначала был короткий отзыв, потом длинный, потом снова два коротких.

Мы выработали честную репутацию и нам не хотелось бы ее испортить из-за непрофессиональности исполнителя.

5) У исполнителя должно быть понимание и опыт в косметологических процедурах (допустим, биоревитализация или отзыв о коррекции губ), чтобы отзыв выглядел органично и достоверно. На платформах уже есть отзывы реальных клиентов, можно идти по аналогии. Составим список процедур, о которых обязательно нужно будет упомянуть и отправим исполнителю.

P.s Яндекс Карты очень долго проверяют отзывы, поэтому перед тем как начать работу на этой платформе, просим ознакомиться с их требованиями и прочитать информацию о том, как сделать так, чтобы отзыв одобрили.