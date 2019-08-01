Копирайтер на православную тематику

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Закрыт13 заявок191 просмотр

Тексты для инстаграмма до 2000 збп один. По моему плану. Предлагайте сразу стоимость пожалуйста! В идеале ещё и постинг. Всего около 100 текстов (приход нового товара из Греции).

instagram.com/darysvgory

6 лет назад
gasminsamler
Светлана 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров