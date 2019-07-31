Написать 4 отзыва для сайта отзовик

Необходимо для сайта otzovik.com для раздела Строительные материалы (https://otzovik.com/home/building_materials/) необходимо написать 4 отзыва по 500 символов min. Выбрать самостоятельно 4 позиции, у которых кол-во отзывов больше 50.

Если у товара/услуги больше 3-х звезд пишем положительный отзыв, меньше - отрицательный.

Предоставить только текст отзыва! Размещать его не нужно!