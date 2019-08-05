Тексты для инстаграмма до 2000 збп один. По моему плану. Предлагайте сразу стоимость пожалуйста! В идеале ещё и постинг. Всего около 100 текстов (приход нового товара из Греции). instagram.com/darysvgory
5 текстов по теме спецтехники
Написать 5 текстов по 2-2,5 тысячи знаков по теме спецтехники.
Уникальность - 100% по текст.ру.
Ставка - 30 руб./кило.
Выбранный исполнитель
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