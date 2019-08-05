5 текстов по теме спецтехники

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка154 просмотра

Написать 5 текстов по 2-2,5 тысячи знаков по теме спецтехники.

Уникальность - 100% по текст.ру.

Ставка - 30 руб./кило.

6 лет назад
Faina_Shatrova
Фаина 
48 лет
12 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

MasterPu
Михаил 
63 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$5
4 дня
Escrow
Спасибо, Михаил, за отличные тексты! Порадовало в них всё - и абсолютная уникальность в 100%, и легкий стиль, и виртуозное владение узкоспециализированной терминологией, и грамотность (как орфографическая, так и пунктуационная). Идеальная работа! И прислана точно в срок! Еще раз благодарим! Наши рекомендации!
Фаина, спасибо за быстрый отклик на выполненную работу и столь же быструю оплату. Сотрудничество с Вами - одно удовольствие. Приятно работать с надежным заказчиком.

Заявки фрилансеров

MasterPu
Михаил 
63 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад