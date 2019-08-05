5 текстов по теме спецтехники

Спасибо, Михаил, за отличные тексты! Порадовало в них всё - и абсолютная уникальность в 100%, и легкий стиль, и виртуозное владение узкоспециализированной терминологией, и грамотность (как орфографическая, так и пунктуационная). Идеальная работа! И прислана точно в срок! Еще раз благодарим! Наши рекомендации!