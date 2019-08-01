Копирайтер. Пишу тексты для бизнеса.

Я – копирайтер. Пишу тексты для бизнеса.

Помогаю:

предпринимателю достучаться до клиента;

клиенту познакомиться с бизнесом;

приблизить покупателя к продавцу.

Контент для вас:

· SEO-тексты с высокой конверсией;

· статьи в соцсети и на сайт

· текст на главную страницу.

По желанию заказчика делаю поисковую оптимизацию, однако во главу угла ставлю читаемость текста для живого человека и выделение УТП компании.

За счет акцента в текстах на УТП бизнес отстраивается от конкурентов и повышает свой рейтинг в выбранных нишах.

Использую имеющиеся у меня навыки создания контекстной рекламы и помогаю выбрать релевантные ключи для семантического ядра сайта, чтобы продвинуть сайт по этим ключам.

Я даю клиентам рекомендации по применению инструментов исервисов для измерения результатов публикаций. Это Метрика с Вебвизором от Яндекса и инструменты от независимых разработчиков: PixelTools, Ярошенко, Ашманова, Python team.

В рекламных текстах я использую принцип «скользкой горки»,разработанный Дж.Шугерманом. Этот подход поощряет потенциального клиента прочесть весь текст, а значит, получить всю информацию о продукте. Я считаю, что единственный критерий эффективности текста – рост продаж и доходов, а такие понятия, как вовлеченность, развитие бренда, количество лайков – производные, желательные, но не обязательные характеристики.

Мои принципы работы:

· я трезво оцениваю свои силы и ценю качество своей работы, поэтому не беру «горящих» заказов;

· я считаю, что жесткий дедлайн демотивирует и провоцирует снижение качества работы;

· я всегда предлагаю клиентам заполнить небольшой опросник для качественного изучения его потребностей и доступных материалов для текста;

· я могу отказаться от заказа по причине моей некомпетентности в тематике.

Мне шестой десяток. По специальности я программист, IT-специалист, по 2 образованию — менеджер. Работал в ВУЗе, банке, фирме по продаже автозапчастей, финансовой компании, занимался информационным обеспечением автогонок, финансовым консультированием.

Мои жизненный опыт и кругозор помогают мне писать грамотно, по существу и без воды. Каждый мой текст вычитан, проверен и проговорен вслух для удаления стилевых шероховатостей.