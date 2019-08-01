MasterPu

Михаил MasterPu

 
63 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Копирайтер. Пишу тексты для бизнеса.

Я – копирайтер. Пишу тексты для бизнеса.

Помогаю:

  • предпринимателю достучаться до клиента;
  • клиенту познакомиться с бизнесом;
  • приблизить покупателя к продавцу.
Контент для вас:

·      SEO-тексты с высокой конверсией;

·      статьи в соцсети и на сайт

·      текст на главную страницу.

По желанию заказчика делаю поисковую оптимизацию, однако во главу угла ставлю читаемость текста для живого человека и выделение УТП компании.

За счет акцента в текстах на УТП бизнес отстраивается от конкурентов и повышает свой рейтинг в выбранных нишах.

Использую имеющиеся у меня навыки создания контекстной рекламы и помогаю выбрать релевантные ключи для семантического ядра сайта, чтобы продвинуть сайт по этим ключам.

Я даю клиентам рекомендации по применению инструментов исервисов для измерения результатов публикаций. Это Метрика с Вебвизором от Яндекса и инструменты от независимых разработчиков: PixelTools, Ярошенко, Ашманова, Python team.

В рекламных текстах я использую принцип «скользкой горки»,разработанный Дж.Шугерманом. Этот подход поощряет потенциального клиента прочесть весь текст, а значит, получить всю информацию о продукте. Я считаю, что единственный критерий эффективности текста – рост продаж и доходов, а такие понятия, как вовлеченность, развитие бренда, количество лайков – производные, желательные, но не обязательные характеристики.

Мои принципы работы:

·      я трезво оцениваю свои силы и ценю качество своей работы, поэтому не беру «горящих» заказов;

·      я считаю, что жесткий дедлайн демотивирует и провоцирует снижение качества работы;

·      я всегда предлагаю клиентам заполнить небольшой опросник для качественного изучения его потребностей и доступных материалов для текста;

·      я могу отказаться от заказа по причине моей некомпетентности в тематике.

Мне шестой десяток. По специальности я программист, IT-специалист, по 2 образованию — менеджер. Работал в ВУЗе, банке, фирме по продаже автозапчастей, финансовой компании, занимался информационным обеспечением автогонок, финансовым консультированием.

Мои жизненный опыт и кругозор помогают мне писать грамотно, по существу и без воды. Каждый мой текст вычитан, проверен и проговорен вслух для удаления стилевых шероховатостей. 

Отзывы заказчиков

Faina_Shatrova
Фаина 
48 лет
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
$4
10 баллов
6 лет назад
4 текста по теме спецтехники
Спасибо, Михаил, за успешное завершение трехэтапного проекта. И при работе над заключительной партией текстов Вы порадовали качественными статьями - 100% уникальными, грамотными как с точки зрения русского языка, так и в плане использования терминов. Еще раз огромная благодарность! При необходимости обязательно обратимся к Вам снова. Рекомендуем воспользоваться услугами Михаила всем заказчикам, которым нужен грамотный профессионал!
Фаина, спасибо за сотрудничество, грамотную постановку задачи и мгновенную оплату. Рад был работать с Вами.
Ответный отзыв
Faina_Shatrova
Фаина 
48 лет
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
$5
10 баллов
6 лет назад
5 текстов по теме спецтехники
Спасибо, Михаил, за отличные тексты! Порадовало в них всё - и абсолютная уникальность в 100%, и легкий стиль, и виртуозное владение узкоспециализированной терминологией, и грамотность (как орфографическая, так и пунктуационная). Идеальная работа! И прислана точно в срок! Еще раз благодарим! Наши рекомендации!
Фаина, спасибо за быстрый отклик на выполненную работу и столь же быструю оплату. Сотрудничество с Вами - одно удовольствие. Приятно работать с надежным заказчиком.
Ответный отзыв
Faina_Shatrova
Фаина 
48 лет
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Рерайт текстов (спецтехника)
Благодарна Михаилу за профессионализм! Отличная читаемость текстов, 100% уникальность, грамотность, оперативность. Сложные тексты написаны великолепным слогом: читаются без запинок, легко и непринужденно ;) Рекомендую Михаила всем заказчикам, которые ищут надежного, опытного и грамотного копирайтера. Надеюсь на постоянное сотрудничество.
Фаина - прекрасный заказчик. Имея собственный опыт копирайтера, задачу ставит четко, понятно, исчерпывающе. Немедленный отклик на все вопросы, проверка задания и оплата в полном объеме без задержек, Рекомендую
Ответный отзыв