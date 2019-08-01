Я – копирайтер. Пишу тексты для бизнеса.
Помогаю:
- предпринимателю достучаться до клиента;
- клиенту познакомиться с бизнесом;
- приблизить покупателя к продавцу.
· SEO-тексты с высокой конверсией;
· статьи в соцсети и на сайт
· текст на главную страницу.
По желанию заказчика делаю поисковую оптимизацию, однако во главу угла ставлю читаемость текста для живого человека и выделение УТП компании.
За счет акцента в текстах на УТП бизнес отстраивается от конкурентов и повышает свой рейтинг в выбранных нишах.
Использую имеющиеся у меня навыки создания контекстной рекламы и помогаю выбрать релевантные ключи для семантического ядра сайта, чтобы продвинуть сайт по этим ключам.
Я даю клиентам рекомендации по применению инструментов исервисов для измерения результатов публикаций. Это Метрика с Вебвизором от Яндекса и инструменты от независимых разработчиков: PixelTools, Ярошенко, Ашманова, Python team.
В рекламных текстах я использую принцип «скользкой горки»,разработанный Дж.Шугерманом. Этот подход поощряет потенциального клиента прочесть весь текст, а значит, получить всю информацию о продукте. Я считаю, что единственный критерий эффективности текста – рост продаж и доходов, а такие понятия, как вовлеченность, развитие бренда, количество лайков – производные, желательные, но не обязательные характеристики.
Мои принципы работы:
· я трезво оцениваю свои силы и ценю качество своей работы, поэтому не беру «горящих» заказов;
· я считаю, что жесткий дедлайн демотивирует и провоцирует снижение качества работы;
· я всегда предлагаю клиентам заполнить небольшой опросник для качественного изучения его потребностей и доступных материалов для текста;
· я могу отказаться от заказа по причине моей некомпетентности в тематике.
Мне шестой десяток. По специальности я программист, IT-специалист, по 2 образованию — менеджер. Работал в ВУЗе, банке, фирме по продаже автозапчастей, финансовой компании, занимался информационным обеспечением автогонок, финансовым консультированием.
Мои жизненный опыт и кругозор помогают мне писать грамотно, по существу и без воды. Каждый мой текст вычитан, проверен и проговорен вслух для удаления стилевых шероховатостей.