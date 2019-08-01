Рерайт текстов (спецтехника)

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  2. Рерайтинг
Завершен2 заявки288 просмотров

Здравствуйте! Необходим рерайт текстов по спецтехнике (автокраны, погрузчики и пр.). Ставка - 30 руб./кило. Без ключей. Только для рерайтеров с опытом по данной тематике. Хорошая читаемость (без синонимайзеров и прочих ужасов). Уникальность - 100% (text.ru). Сроки поджимают ;) Всех заранее благодарю за отклик.

6 лет назад
Faina_Shatrova
Фаина 
48 лет
12 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

MasterPu
Михаил 
63 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$1
1 день
Escrow
Благодарна Михаилу за профессионализм! Отличная читаемость текстов, 100% уникальность, грамотность, оперативность. Сложные тексты написаны великолепным слогом: читаются без запинок, легко и непринужденно ;) Рекомендую Михаила всем заказчикам, которые ищут надежного, опытного и грамотного копирайтера. Надеюсь на постоянное сотрудничество.
Фаина - прекрасный заказчик. Имея собственный опыт копирайтера, задачу ставит четко, понятно, исчерпывающе. Немедленный отклик на все вопросы, проверка задания и оплата в полном объеме без задержек, Рекомендую

Заявки фрилансеров

MasterPu
Михаил 
63 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад

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